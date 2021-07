Ma avranno limonato? Caressa scoppia in lacrime aggrappato a Bergomi | fucilata di Dagospia | durante i rigori | Video

(Di lunedì 12 luglio 2021) Discretamente fuori controllo. E come non capirli. Si parla di Fabioe Beppe, commentatori per Sky del trionfo dell'Italia ad Euro 2020, le voci della telecronaca della finalissima contro l'Inghilterra. E insomma, dopo averci raccontato nel 2006 la gioia mondiale, ecco la narrazione del trionfo europeo. E lo hanno fatto con la loro consueta passione traboccante. E come spesso accade, la passione diattira sfottò. In questo caso e in particolare da parte di, che si concentra sul momento dei, in cui "la corrispondenza di amorosi sensi tra i due tocca l'apice", in ...

Advertising

battia_minotto : RT @_DAGOSPIA_: ALLA FINE DELLA PARTITA CARESSA E BERGOMI AVRANNO LIMONATO? – BACI, ECLISSI DI SOLE E GIUCAS CASELLA - _DAGOSPIA_ : ALLA FINE DELLA PARTITA CARESSA E BERGOMI AVRANNO LIMONATO? – BACI, ECLISSI DI SOLE E GIUCAS CASELLA… - Maecenartis : Che ridere raga ero in castello e c'erano sti due sulla quarantina che continuavano a spostarsi perché volevano pom… -

Ultime Notizie dalla rete : avranno limonato

Liberoquotidiano.it

A Procida, il limone non è solo attore non protagonista in fritture o altre preparazioni, ma diventa l’ingrediente principe in tanti contesti e non per forza in pasticceria. L’insalata di limoni è uno ...Genova le tolse molto ma le diede altrettanto. Oggi Annalisa nel podcast Limoni, da settimane in cima alle classifiche, racconta – per chi ha vent’anni ora e per chi li ha avuti nel 2001 – la storia ...