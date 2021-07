EURO 2020 Bonucci, zittisce i tifosi inglesi. Il gesto che in pochi hanno notato (Di lunedì 12 luglio 2021) EURO 2020 Bonucci – L’Italia è campione d’EUROpa per la seconda volta nella storia. Gli inglesi erano sicuri della vittoria al punto di mettere in atto una vera e propria guerra mediatica contro la nazionale Italiana. I media inglesi hanno scritto di tutto di più pur di colpire l’orgoglio degli azzurri, ma il gruppo di mancini è stato più forte anche delle provocazioni. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, uno dei primi a rispondere agli inglesi è stato Leonardo Bonucci: “Uno dei più scatenati al fischio finale è stato ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 12 luglio 2021)– L’Italia è campione d’pa per la seconda volta nella storia. Glierano sicuri della vittoria al punto di mettere in atto una vera e propria guerra mediatica contro la nazionale Italiana. I mediascritto di tutto di più pur di colpire l’orgoglio degli azzurri, ma il gruppo di mancini è stato più forte anche delle provocazioni. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, uno dei primi a rispondere agliè stato Leonardo: “Uno dei più scatenati al fischio finale è stato ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - Tommy_Rabbit : Passata la sbronza post Euro 2020, dal VAR alla variante é n'attimo. - viacolvino : RT @OizaQueensday: Comunque gli afro-britannici hanno paura di uscire di casa al momento per il modo in cui stanno trattando i calciatori S… -