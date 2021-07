“Come quell’altra…”. Emma Marrone, lo strip arriva su Instagram. Con gli applausi dei fan (Di lunedì 12 luglio 2021) La Nazionale italiana di calcio ha trionfato a Wembley e, nella notte di folli festeggiamenti, è stato ovunque il delirio. Tra le migliaia e migliaia di persone elettrizzate per le strade, intente a urlare e gioire del grande avvenimento, svariate star e icone italiane hanno condiviso in rete la loro emozione, ma Emma Marrone lo ha fatto in un modo totalmente inaspettato. Ci saremmo aspettati una cosa simile da altri, ma non da Emma Marrone. Quest’ultima ha regalato una sorpresa davvero speciale, quando inedita, ai suoi oltre 5 milioni di ammiratori. Evidentemente anche lei era elettrizzata quanto loro dalla vittoria ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 12 luglio 2021) La Nazionale italiana di calcio ha trionfato a Wembley e, nella notte di folli festeggiamenti, è stato ovunque il delirio. Tra le migliaia e migliaia di persone elettrizzate per le strade, intente a urlare e gioire del grande avvenimento, svariate star e icone italiane hanno condiviso in rete la loro emozione, malo ha fatto in un modo totalmente inaspettato. Ci saremmo aspettati una cosa simile da altri, ma non da. Quest’ultima ha regalato una sorpresa davvero speciale, quando inedita, ai suoi oltre 5 milioni di ammiratori. Evidentemente anche lei era elettrizzata quanto loro dalla vittoria ...

Advertising

luigispinello : @assurdistan Ha una propria federazione calcistica, come Scozia, Galles e quell'altra... - nonlaprima4sure : Mi è caduta la sigaretta nel reggiseno e ora l'ustione mi fa malino Pensavo passasse subito ma ora mi fa male Propr… - umberta_bi : @martamatrioska Ognuno si accoppia come vuole, quell'altra preferisce il tennis (di brillanti) - Raistlin980 : @vargas29502164 @Patriziospe @Stellangy @rubio_chef @emanuelefiano @EnricoLetta @lauraboldrini @LiaQuartapelle… - Daniela79057624 : RT @NEG_Zone: Trovato sul web, come si suol dire. Aspettiamo le ferme condanne di Salvini-Meloni, ma anche dei sostenitori borghesi del pri… -