'Porto aperto', arrivano le restrizioni per la manifestazione di bici, monopattini e skate. E scatta la protesta (Di domenica 11 luglio 2021) ANCONA - 'Questa mattina abbiamo ricevuto questa notifica dal Questore. Esprimiamo profondo dissenso. Valuteremo cosa fare nelle prossime ore e lo comunicheremo. Di certo, in un modo o nell'altro, ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 11 luglio 2021) ANCONA - 'Questa mattina abbiamo ricevuto questa notifica dal Questore. Esprimiamo profondo dissenso. Valuteremo cosa fare nelle prossime ore e lo comunicheremo. Di certo, in un modo o nell'altro, ...

Advertising

sardanews : Paura nelle acque di Porto Torres: due persone salvate dai sommozzatori in mare aperto a bordo di una barca… - vivere_sardegna : Paura nelle acque di Porto Torres: due persone salvate dai sommozzatori in mare aperto a bordo di una barca - MarcelloBarone5 : @Danilo_mgh Vi porto esempi concreti - prima del rdc, nel quartiere dove abito, il supermercato chiudeva e cambiava… - eleitaliana : Hanno sbagliato a fare togliere le mascherine all'aperto . Per fortuna che io la porto sempre dietro anche al mare la porto dietro - mariolinocalcin : RT @papageno_1794: Napoli, molo Beverello, imbarco per Ischia, hostess isterica mi rimbrotta perché all’aperto non porto la mascherina. Mi… -