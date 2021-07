-Milan: il vice Hernandez in arrivo dalla Serie B? (Di domenica 11 luglio 2021) Il Milan ha messo nel mirino Giuseppe Pezzella, esterno classe’ 97 in forza al Parma, come alternativa a Theo Hernandez sulla fascia sinistra rimasta sguarnita dopo la cessione di Laxalt alla Lokomotiv Mosca e il ritorno di Dalot al Manchester United per fine prestito. -Milan: si chiude per Pezzella? Al momento è stato fatto soltanto un sondaggio esplorativo per sondare la disponibilità del giocatore che non sembra rientrare più nei piani della società emiliana dopo la retrocessione in Serie B ed è dunque in cerca di una nuova sistemazione. Pezzella comunque non è partito con i gialloblù per il ritiro precampionato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 luglio 2021) Ilha messo nel mirino Giuseppe Pezzella, esterno classe’ 97 in forza al Parma, come alternativa a Theosulla fascia sinistra rimasta sguarnita dopo la cessione di Laxalt alla Lokomotiv Mosca e il ritorno di Dalot al Manchester United per fine prestito. -: si chiude per Pezzella? Al momento è stato fatto soltanto un sondaggio esplorativo per sondare la disponibilità del giocatore che non sembra rientrare più nei piani della società emiliana dopo la retrocessione inB ed è dunque in cerca di una nuova sistemazione. Pezzella comunque non è partito con i gialloblù per il ritiro precampionato ...

Advertising

DiMarzio : Giuseppe #Pezzella vice Theo Hernandez? Il #Milan ci pensa: primi contatti #calciomercato - SirJohnMTB : @VolaBananaa @DiMarzio Non ci credo nemmeno se lo vedo che il Milan prende Pezzella come vice Theo - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Ecco @_OlivierGiroud_: vice Ibra o in coppia con lo svedese - #ACMilan #Milan… - Milan_eBasta : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Giroud, vice Ibra ma non solo: con lui Pioli avrà più scelta. Presto sarà a Milano per le visite - infoitsport : Mercato Milan – Di Marzio: “Contatti con Pezzella come vice Theo” -