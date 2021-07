GF Vip 5 | il retroscena di Antonella Elia | “Mi hanno detto di dire quella frase”

(Di domenica 11 luglio 2021) L’avventura dinei panni di opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 lasciò sicuramente il segno. I suoi interventi e le sue parole al veleno accesero il reality, specie quando fu protagonista di un durissimo diverbio con Samantha De Grenet. A tal proposito, intervistata a Belve, la showgirl ha fatto una clamorosa rivelazione: uno degli insulti che ha riservato all’ex gieffina le sarebbe stato suggerito da qualcuno all’interno del programma. GF Vip 5: il litigio tra l’e la De Grenet In molti ricorderanno il pesantissimo litigio trae Samantha De Grenet ...

... Antonella Elia ha rivelato un: "Ora qui io lo dico, la cosa mi è stata suggerita" . ... Elia - Pupo non saranno opinionisti al GF6 Da alcune settimane, intanto, è trapelato che la coppia ......la conduttrice ha chiesto a Antonella Elia di parlare della lite con Samantha De Grenet in diretta al Grande Fratello. E l'ospite ha colto la palla al balzo per svelare un piccolo. ...Ospite di Francesca Fagnani a Belve, Antonella Elia ha rivelato che alcune delle parole usate contro Samantha De Grenet al GFVip 5 le erano state suggerite. Antonella Elia ha svelato che l'attacco a S ...