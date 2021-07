Pestaggi a S. M. Capua Vetere, i penalisti milanesi: «È tempo di indulto» (Di sabato 10 luglio 2021) La Camera Penale di Milano chiede «con estremo vigore l’immediata emissione di un provvedimento d’indulto» dopo la visione dei filmati sulle violenze subite all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere dalla polizia penitenziaria, che «hanno acceso i riflettori su quello che sono le carceri italiane oggi». Le carceri, scrivono i legali in una nota del direttivo datata 9 luglio, non sono altro che «luoghi gestiti dallo Stato, che dovrebbero rappresentare il grado di civiltà del medesimo, in cui sempre con maggiore frequenza avvengono fatti di inaudita violenza e gravità per i quali tutti e nei rispettivi ruoli dovranno ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) La Camera Penale di Milano chiede «con estremo vigore l’immediata emissione di un provvedimento d’» dopo la visione dei filmati sulle violenze subite all’interno del carcere di Santa Mariadalla polizia penitenziaria, che «hanno acceso i riflettori su quello che sono le carceri italiane oggi». Le carceri, scrivono i legali in una nota del direttivo datata 9 luglio, non sono altro che «luoghi gestiti dallo Stato, che dovrebbero rappresentare il grado di civiltà del medesimo, in cui sempre con maggiore frequenza avvengono fatti di inaudita violenza e gravità per i quali tutti e nei rispettivi ruoli dovranno ...

