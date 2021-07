Mancanza di nuove adesioni, domenica stop ai centri vaccinali in Irpinia (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito della indisponibilità di nuove adesioni per la Campagna Vaccinale Anti-Covid 19, l’Asl di Avellino ha disposto la chiusura di 12 centri vaccinali territoriali domenica 11 luglio 2021. I comuni interessanti sono: Ariano Irpino, Atripalda, Cervinara, Flumeri, Grottaminarda, Mercogliano, Mirabella Eclano, Montella, Montefalcione, Monteforte Irpino, Moschiano e Solofra. Le attività di vaccinazione, in particolare per la somministrazione delle seconde dose, ripremeranno come da calendario lunedì 12 luglio 2021. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito della indisponibilità diper la Campagna Vaccinale Anti-Covid 19, l’Asl di Avellino ha disposto la chiusura di 12territoriali11 luglio 2021. I comuni interessanti sono: Ariano Irpino, Atripalda, Cervinara, Flumeri, Grottaminarda, Mercogliano, Mirabella Eclano, Montella, Montefalcione, Monteforte Irpino, Moschiano e Solofra. Le attività di vaccinazione, in particolare per la somministrazione delle seconde dose, ripremeranno come da calendario lunedì 12 luglio 2021. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

