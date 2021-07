Calciomercato Spezia: sondaggio per Cerri. I dettagli (Di sabato 10 luglio 2021) Secondo Sky Sport lo Spezia avrebbe fatto un sondaggio per Alberto Cerri del Cagliari: i dettagli Lo Spezia del neo tecnico Thiago Motta è alla ricerca di un attaccante dopo la partenza di Piccoli all’Empoli. Secondo Sky Sport il club ligure ha avviato dei sondaggi per Alberto Cerri. L’attaccante classe 1996 del Cagliari è un profilo gradito per caratteristiche fisiche e tecniche e potrebbe sostituire il giovane scuola Atalanta partito per Empoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Secondo Sky Sport loavrebbe fatto unper Albertodel Cagliari: iLodel neo tecnico Thiago Motta è alla ricerca di un attaccante dopo la partenza di Piccoli all’Empoli. Secondo Sky Sport il club ligure ha avviato dei sondaggi per Alberto. L’attaccante classe 1996 del Cagliari è un profilo gradito per caratteristiche fisiche e tecniche e potrebbe sostituire il giovane scuola Atalanta partito per Empoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

