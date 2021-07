Bonus matrimonio, arriva l’ufficialità: ecco la cifra destinata agli sposi (Di sabato 10 luglio 2021) Bonus matrimonio, arrivata l’ufficialità dal governo: con il decreto sostegni approvato nelle scorse ore si attende la conversione in legge Novità importanti per le coppie in vista delle nozze: arriva il Bonus matrimonio, pensato dal governo per agevolare gli sposi e le imprese sia con un provvedimento a fondo perduto che con una detrazione. Con L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 10 luglio 2021)tadal governo: con il decreto sostegni approvato nelle scorse ore si attende la conversione in legge Novità importanti per le coppie in vista delle nozze:il, pensato dal governo per agevolare glie le imprese sia con un provvedimento a fondo perduto che con una detrazione. Con L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : Bonus matrimonio Bonus Matrimonio fino a 25 mila euro: come funziona e chi può richiederlo Si tratta di un Bonus Matrimonio fino a 25 mila euro : come funziona e chi può richiederlo. Bonus Matrimonio: come funziona per le imprese Un emendamento al dl Sostegni bis approvato in commissione ...

Bonus 2021 senza Isee: 6.250 euro per tutti, ecco come! Bonus matrimonio 2021: fino al 25% delle spese le paga lo Stato? Sì, è così. Il bonus matrimonio è stato varato dal Governo attraverso un emendamento al Decreto Sostegni Bis , anche se sarà ...

