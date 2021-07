Accusati spesso di egoismo i giovani che non fanno figli potrebbero essere invece i più altruisti di tutti Per il bene del pianeta e dell' ambiente

Leggi su iodonna

(Di sabato 10 luglio 2021) Nove mesi dopo il lockdown, c’è stato un baby sboom e per il 2020 si è registrato il nuovo record negativo. Le donnemeno(siamo a 1,24 ciascuna, ben lungi dai dueper coppia che consentirebbero di mantenere stabile la popolazione) e liormai dopo i 32 anni. Ribaditi i dati sempre più foschi sulla denatalità in Italia, siamo sicuri che le cause siano da ricercare solo nella crisi economica e nei soldi che non ci sono? Leggi anche › Maternità, in Francia si pensa a smartworking obbligatorio prima del congedo ...