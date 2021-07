Italia, Bonucci: 'Arbitro e Wembley? Nessuna paura' (Di venerdì 9 luglio 2021) COVERCIANO - " La possibile vittoria di domenica sarebbe importante per il calcio Italiano, per i singoli giocatori e per la Federazione. Andrebbe a cancellare anni difficili, sarebbe una grande ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 luglio 2021) COVERCIANO - " La possibile vittoria di domenica sarebbe importante per il calciono, per i singoli giocatori e per la Federazione. Andrebbe a cancellare anni difficili, sarebbe una grande ...

Advertising

SkySport : ? BONUCCI SCAMBIATO PER UN INVASORE ?? Bloccato da una steward: poi si chiarisce tutto ?? Il siparietto ?… - forumJuventus : ?? VIDEO #ItaEsp Bonucci festeggia coi tifosi ?? Poi viene scambiato per un invasore... ?? - LiaCapizzi : 'Partita di altissimo livello. Uno spettacolo per i tifosi. Avevo visto Chiellini e Bonucci con Lukaku e ho pensato… - Fantacalcio : Italia, Bonucci: 'Giocare a Wembley non ci fa paura. Su Kane, Immobile e Belotti...' - gilnar76 : Conferenza stampa Bonucci LIVE: le parole verso Italia Inghilterra #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -