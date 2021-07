Istat | gli effetti negativi della pandemia sui consumi e una rinascita nei primi mesi 2021

Advertising

emiliano_biasco : RT @tempoweb: Il #Covid e gli effetti devastanti sulla popolazione nel report #Istat Nel 2020 record negativo di nascite e boom di morti #i… - tvbusiness24 : #Istat, giù i #consumi, soprattutto quelli culturali. Gli italiani sono formiche - tempoweb : Il #Covid e gli effetti devastanti sulla popolazione nel report #Istat Nel 2020 record negativo di nascite e boom d… - PasqualeCarusil : @SignorErnesto @istat E gli ipocondriaci e terroristi pensano ancora ai lockdown ! - TitoDarca : RT @Zbarskij: Pochi giorni fa la rilevazione Istat sul mercato del lavoro segnalava come a crescere sono i rapporti precari: quasi 100mila… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat gli

interventi pubblici hanno sostenuto il potete d'acqusito delle famiglie Il report sottolinea la ... Il reportsegnala che la povertà assoluta è in forte crescita e interessa nel 2020 oltre 2 ...... che misura l'eccesso di morte dei primi, rimane mediamente di 1,3 peruomini e di 1,2 per le donne, come nel periodo pre - pandemico. Lo afferma l'nel suo rapporto annuale. Tuttavia, nelle ...09/07/2021 11:20: Istat: nel 2020 meno nati e più decessi: 11.20 Istat: nel 2020 meno nati e più decessi Nel 2020 "nuovo minimo storico di na- scite dall'Unità d'Italia" e nume ...In Italia nuovo minimo storico di nascite dall'Unità di Italia. Lo dice l'Istat nel rapporto annuale sulla situazione del Paese ...