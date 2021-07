Spalletti e le frecciatine sulla serie tv su Totti | “Potevo suggerirgli alcune scene”

(Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Era tanta l’attesa per le prime parole di Lucianoe questo pomeriggio dalle ore 15 presso la sala stampa del Konami Training Center di Castel Volturno il nuovo tecnico del Napoli ha presentato la nuova stagione azzurra. L’allenatore toscano, durante la conferenza stampa, ha parlato anche di come è stato rappresentato nellatv Sky “Speravo de morì prima”storia calcistica di Francescolanciando qualche frecciatina all’ex capitano della Roma. “Innanzitutto sono felice di aver dato la possibilità di fare una fiction – ha dichiarato...

Ad esempio Luciano, che ha riportato l'Inter in Champions League, quei giocatori che come ... l'atteggiamento di Conte infatti era più volte parso sopra le righe ; dallealla ......"villain" è Luciano. Prima amico e grande sostenitore del numero 10 della Roma, al secondo incarico come allenatore della squadra tutto cambia: i rapporti si fanno tesi, volano...Poi una frecciatina a Francesco Totti e alla serie tv, sull’ultimo anno di carriera, che lo ha visto protagonista: “”Sono felice di avergli dato la possibilità di fare una fiction, ma aveva i ...Nel giorno di Josè Mourinho alla Roma, anche Luciano Spalletti si presenta come nuovo allenatore del Napoli: e non risparmia una frecciatina a Francesco ...