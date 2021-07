Sangiovanni rivelazione inedita su una canzone | “Non mi appartiene più | vorrei rimuoverla…”

Advertising

zazoomblog : Sangiovanni fa una rivelazione su una sua canzone: “Non mi appartiene più” - #Sangiovanni #rivelazione #canzone: - Novella_2000 : #Sangiovanni fa una rivelazione su una sua canzone: “Non mi appartiene più” -

Ultime Notizie dalla rete : Sangiovanni rivelazione

TuttoSulGossip

Zerbi é sempre molto attivo sui social e spesso interagisce anche con i talenti di Amici, in particolare condi cui é stato coach durante l'ultima edizione del talent.Al primo posto degli album , tra copie fisiche, download e streaming premium, c'ècon il suo lavoro omonimo: un successo inarrestabile per la giovanedi "Amici" che si piazza ...In un'intervista con una Youtuber, Sangiovanni ha fatto una rivelazione su una sua canzone che avrebbe voluto togliere dalle piattaforme.Sangiovanni, Colapesce & Dimartino e naturalmente i Maneskin: parlano italiano le classifiche Fimi/Gfk dei dischi più venduti nei primi sei mesi dell’anno, confermando una tendenza già in atto dal 202 ...