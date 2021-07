(Di giovedì 8 luglio 2021) Ha solo un anno e mezzo ed è stato trasportato daal pediatricedi Firenze in. Si èto addosso unad'acqua, riportando ustioni di secondo grado sul 10% del corpo, al volto e al torace. L'incidente è accaduto in casa L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Livorno: bambino di 18 mesi si rovescia pentola bollente. Ricoverato in codice rosso al Meyer - MassimoLandi7 : #Livorno #cronaca Grave bambino di 18 mesi ustionato da liquido bollente - IlTelegrafo : Livorno, bambino si ustiona rovesciandosi pentola bollente addosso - merlinoontheweb : @MariuzzoAndrea Il mio battesimo politico. Bambino alla finestra vedevo nuvole colorate salire dalla piazza dove l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Livorno bambino

- Undi un anno e mezzo è stato soccorso dal personale del 118 dopo un incidente domestico avvenuto nella tarda mattinata di oggi. Secondo quanto appreso il piccolo si sarebbe ...Undi un anno e mezzo, non grave, è stato trasferito al Meyer di Firenze per accertamenti in seguito a delle ustioni di secondo grado da ...LIVORNO — Un bambino di un anno e mezzo è stato soccorso dal personale del 118 dopo un incidente domestico avvenuto nella tarda mattinata di oggi. Secondo quanto appreso il piccolo si sarebbe ...Livorno, 8 luglio 2021 - Paura a Livorno nella zona di piazza della Repubblica in un appartamento: un bambino intorno alle 12.30 si è rovesciato addosso una pentola bollente. I suoi genitori avevano m ...