Trump fa causa a Facebook | Google e Twitter | Mi censurano per motivi politici

Advertising

HuffPostItalia : Bandito dal web, Trump fa causa a Twitter, Facebook e Google - lorepregliasco : Trump farà causa a Facebook, Twitter e Google - VittorioFerram1 : RT @Lulu31657178: Trump fa causa a Jack Dorsey e Mark Zuckerberg per la censura sui social media dei conservatori!! - angcapparelli : RT @HuffPostItalia: Bandito dal web, Trump fa causa a Twitter, Facebook e Google - gabrieltoma : RT @Lulu31657178: Trump fa causa a Jack Dorsey e Mark Zuckerberg per la censura sui social media dei conservatori!! -

Ultime Notizie dalla rete : Trump causa

... ha detto. Lasosterrà che le tre Big Tech hanno violato i diritti dei primi emendamenti della Costituzione che garantiscono le libertà di espressione dell'ex presidente. "Costringeremo ...Donaldannuncia di voler fara Twitter, Facebook e Google per essere stato bandito dalle loro piattaforme. In seguito ai suoi post incendiari in cui evocava presunti ( mai confermati) brogli ...Roma, 7 luglio 2021 - Donald Trump passa al contrattacco e porta in tribunale Facebook, Google e Twitter. L'ex presidente americano ha annunciato oggi che farà causa ai tre giganti del web dopo essere ...L'ex Presidente degli Stati Uniti e tycoon statunitense ha annunciato di avere intentato azioni legali contro Google, Facebook e Twitter: come finirà?