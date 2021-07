Mario Rui, futuro in Turchia per il terzino portoghese (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il futuro di Mario Rui sembra essere lontano dall’Italia. Il Napoli sembra vicino alla cessione del terzino mancino portoghese in terra turca. Per lui è il Galatasaray la squadra più accreditata ad accaparrarselo. L’operazione sembra vicino alla fumata bianca con Mario Rui dunque pronto per una nuova esperienza. Mercato oculato per il Napoli L’obiettivo del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è quello di consegnare nelle mani di Luciano Spalletti, una squadra competitiva. Le basi sono ottime. Basterà soltanto l’aggiunta di qualche tassello unito a qualche cessione di giocatori che non ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 7 luglio 2021) IldiRui sembra essere lontano dall’Italia. Il Napoli sembra vicino alla cessione delmancinoin terra turca. Per lui è il Galatasaray la squadra più accreditata ad accaparrarselo. L’operazione sembra vicino alla fumata bianca conRui dunque pronto per una nuova esperienza. Mercato oculato per il Napoli L’obiettivo del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è quello di consegnare nelle mani di Luciano Spalletti, una squadra competitiva. Le basi sono ottime. Basterà soltanto l’aggiunta di qualche tassello unito a qualche cessione di giocatori che non ...

