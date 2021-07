Koulibaly chiede un incontro con il Napoli | il motivo

(Di mercoledì 7 luglio 2021) L'edizione odierna de "Il Corriere dello Sport" si è focalizzata sul futuro di. Il senegalese, che piace tanto ai top club europei, vuole incontrare il presidente De Laurentiis per conoscere il suo futuro: "Nell'agenda verrà trovato uno spazio libero per inserirci un blitz con Fali Ramadani, il manager di un calciatore che tre anni fa aveva una quotazione di 108 milioni di sterline e che adesso vede il proprio valore abbattuto. Avranno modo di chiacchierare, per tentare di arrivare a una soluzione, la più praticabile.sa di essere al crocevia della carriera: per congedarsi, probabilmente, questa è l'estate giusta, perché l'eta ne ...

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly chiede

Spazio Napoli

...per quello che concerne Kalidou. Il Psg ha offerto alla società azzurra una somma pari a 40 milioni di euro. La risposta di Aurelio De Laurentiis è stata negativa. Il club campano ne...ad esempio è uno di quelli che si vorrebbe sacrificare perché pesa per circa 11 milioni lordi a stagione sul bilancio societario. Ma anche Insigne ha un ingaggio elevato da 4,5 milioni di ...Il nuovo tecnico della Lazio ed ex Napoli racconta anche per la prima volta cosa successe a Firenze nel 2018 con i partenopei dopo Inter-Juve: «Ci fu un contraccolpo psicologico feroce, i giocatori de ...L'attaccante della Fiorentina sulla lista di Paratici, l'esterno brasiliano torna in biancoceleste. Inter e Juve su Pjanic. Roma, la settimana di ...