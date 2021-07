GLI EUROPEI CON BUBINO: INGHILTERRA-DANIMARCA. CHI SFIDERÀ L’ITALIA IN FINALE? (Di mercoledì 7 luglio 2021) Seconda semiFINALE degli EUROPEI, in diretta alle 21 dal Wembley Stadium di Londra, l’INGHILTERRA di Southgate ospita la DANIMARCA di Hjulmand. Gli inglesi, che ancora devono incassare gol in questa kermesse, nei quarti hanno battuto (4-0) l’Ucraina, mentre i danesi hanno superato (2-1) la Repubblica Ceca. Il match INGHILTERRA-DANIMARCA, che deciderà chi affronterà L’ITALIA nella FINALE di domenica, è commentato su Sky Sport Uno da Riccardo Trevisani e Daniele Adani mentre su Rai1 la telecronaca è di Luca De Capitani e Manuel Pasqual. Squadra arbitrale ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 7 luglio 2021) Seconda semidegli, in diretta alle 21 dal Wembley Stadium di Londra, l’di Southgate ospita ladi Hjulmand. Gli inglesi, che ancora devono incassare gol in questa kermesse, nei quarti hanno battuto (4-0) l’Ucraina, mentre i danesi hanno superato (2-1) la Repubblica Ceca. Il match, che deciderà chi affronterànelladi domenica, è commentato su Sky Sport Uno da Riccardo Trevisani e Daniele Adani mentre su Rai1 la telecronaca è di Luca De Capitani e Manuel Pasqual. Squadra arbitrale ...

