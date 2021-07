“Donna Eleonora” il romanzo di Valeria Valcavi Ossoinack

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 7 luglio 2021) “” diè unoriginale, fortemente incentrato su dialoghi brillanti ed emotivi; è la storia dell’amicizia tra due donne molto diverse tra loro, che influenzerà profondamente le vite di entrambe.ha settantasette anni e Francesca ne ha quaranta di meno: l’anzianavive a Bellagio in una casa di riposo per persone benestanti, non perché non sia in grado di badare a sé stessa ma perché nel “mondo reale” – o come lo chiama lei “il mondo dei vivi” – sarebbe completamente sola; Francesca è americana ed è ...