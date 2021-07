Covid, sequenziamento varianti in Campania. Su 206 campioni: 92 varianti inglesi, 67 indiane, 41 brasiliane e 6 colombiane (Di mercoledì 7 luglio 2021) “A seguito delle attività settimanali di sequenziamento previste dal piano di sorveglianza genomico della Regione Campania, condotto da Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Azienda Ospedaliera Dei Colli (ospedale Cotugno) e Tigem, in questa settimana sono stati esaminati 206 campioni di soggetti risultati positivi al Covid 19 con tampone molecolare. Dalle indagini è emersa la presenza di 92 varianti inglesi, 67 varianti indiane, 41 varianti brasiliane e 6 ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) “A seguito delle attività settimanali dipreviste dal piano di sorveglianza genomico della Regione, condotto da Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Azienda Ospedaliera Dei Colli (ospedale Cotugno) e Tigem, in questa settimana sono stati esaminati 206di soggetti risultati positivi al19 con tampone molecolare. Dalle indagini è emersa la presenza di 92, 67, 41e 6 ...

