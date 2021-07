Temptation Island, Tommaso tradisce Valentina e spiega: “Ti ho sognata con un braccio a metà, io sono geloso del tuo corpo” (Di martedì 6 luglio 2021) È andata in onda ieri 5 luglio la seconda puntata di Temptation Island 2021, il reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. A far parlare di sé è soprattutto la coppia formata da Tommaso Eletti (21 anni) e Valentina Nulli Augusti (quasi 40). Il ragazzo, da quando ha visto che Valentina stava vivendo compiutamente l’esperienza nel villaggio, ha cambiato radicalmente atteggiamento, avvicinandosi alla tentatrice Giulia con cui si è prima sfogato: “Valentina può essersi dimenticata che mi dà fastidio che il suo seno stia addosso a un altro uomo? Non ci credo..”, e poi ‘consolato’ con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) È andata in onda ieri 5 luglio la seconda puntata di2021, il reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. A far parlare di sé è soprattutto la coppia formata daEletti (21 anni) eNulli Augusti (quasi 40). Il ragazzo, da quando ha visto chestava vivendo compiutamente l’esperienza nel villaggio, ha cambiato radicalmente atteggiamento, avvicinandosi alla tentatrice Giulia con cui si è prima sfogato: “può essersi dimenticata che mi dà fastidio che il suo seno stia addosso a un altro uomo? Non ci credo..”, e poi ‘consolato’ con ...

