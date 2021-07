Poste Italiane, rinnovato accordo con Amazon su consegne (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Poste Italiane e Amazon hanno rinnovato l’accordo per la consegna di prodotti sul territorio nazionale. L’accordo di durata triennale “va a rafforzare l’impegno delle due aziende per lo sviluppo dell’e-commerce nel Paese e rispondere così alla crescente domanda dei clienti di tutta Italia”, si legge in una nota. In particolare, saranno garantiti servizi innovativi e soluzioni di consegna veloci su tutto il territorio nazionale. Nelle principali città Italiane, le consegne saranno effettuate fino alle ore 20 e al sabato mattina, mentre per le ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) –hannol’per la consegna di prodotti sul territorio nazionale. L’di durata triennale “va a rafforzare l’impegno delle due aziende per lo sviluppo dell’e-commerce nel Paese e rispondere così alla crescente domanda dei clienti di tutta Italia”, si legge in una nota. In particolare, saranno garantiti servizi innovativi e soluzioni di consegna veloci su tutto il territorio nazionale. Nelle principali città, lesaranno effettuate fino alle ore 20 e al sabato mattina, mentre per le ...

