PlayStation vs Xbox | Dungeons & Dragons Dark Alliance ha venduto il 96% delle copie su PlayStation in UK

Secondo GamesIndustry.biz, Dungeons & Dragons: Dark Alliance ha venduto il 96% delle copie fisiche su PlayStation, con il 54% su PS5 e il 42% su PS4. Ciò significa che solo il 4% delle vendite fisiche sono state effettuate su Xbox, una divisione senza precedenti. Questo non tiene conto dei dati digitali o di Xbox Game Pass. Tuttavia, anche nelle vendite fisiche, è rara una tale maggioranza di una piattaforma rispetto all'altra. Il motivo di tale divario potrebbe ...

