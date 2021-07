Napoli, in Tangenziale con l’auto del cognato: si ferma al bar e ruba bottiglia di spumante (Di martedì 6 luglio 2021) ruba bottiglia di spumante all’autogrill in Tangenziale a Napoli, denunciato 45enne. Pensava di averla fatta franca e invece gli agenti della Polizia Stradale di Fuorigrotta, a distanza di due settimane sono riusciti ad identificarlo. L’uomo, due domeniche fa, era entrato nel Bar dell’area di servizio, prendeva la bottiglia e la mostrava simulando un cenno di conferma per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 luglio 2021)dialgrill in, denunciato 45enne. Pensava di averla fatta franca e invece gli agenti della Polizia Stradale di Fuorigrotta, a distanza di due settimane sono riusciti ad identificarlo. L’uomo, due domeniche fa, era entrato nel Bar dell’area di servizio, prendeva lae la mostrava simulando un cenno di conper L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Tangenziale di Napoli denunciato per furto un uomo di 39 anni - - CCISS_Ministero : A56 Tangenziale Di Napoli fine traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Corso Malta (Km 19,4) e A56… - CCISS_Ministero : A51 Tangenziale Est Di Milano fine code causa traffico congestionato a A51 Svincolo Agrate B.: Sp13 Melzo-Monza-Do… - CCISS_Ministero : A56 Tangenziale Di Napoli fine code causa traffico intenso a A56 Svincolo Corso Malta (Km 19,4) in entrata in dire… - CCISS_Ministero : A56 Tangenziale Di Napoli code causa traffico intenso tra Barriera Napoli Est (Km 19,6) e A56 Svincolo Corso Malta… -