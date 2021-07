Il vaccino AstraZeneca non c'entra con la morte del professore di Biella (Di martedì 6 luglio 2021) AGI - "Assenza di una causalità giuridicamente rilevante tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e il decesso di Tognatti Sandro". Lo scrive questa mattina la procura della Repubblica di Biella che ha chiuso il caso del professore di musica del conservatorio di Novara, residente nel Biellese, morto lo scorso 14 marzo dopo aver ricevuto la somministrazione del vaccino. La procura aveva aperto un fascicolo sul caso che all'epoca aveva suscitato molto clamore, disponendo una consulenza tecnica collegiale e accertamenti tecnici complementari dopo l'autopsia condotta dal medico legale Roberto Testi. ... Leggi su agi (Di martedì 6 luglio 2021) AGI - "Assenza di una causalità giuridicamente rilevante tra la somministrazione dele il decesso di Tognatti Sandro". Lo scrive questa mattina la procura della Repubblica diche ha chiuso il caso deldi musica del conservatorio di Novara, residente nel Biellese, morto lo scorso 14 marzo dopo aver ricevuto la somministrazione del. La procura aveva aperto un fascicolo sul caso che all'epoca aveva suscitato molto clamore, disponendo una consulenza tecnica collegiale e accertamenti tecnici complementari dopo l'autopsia condotta dal medico legale Roberto Testi. ...

