Autostrada A2: incidente in galleria, morti due pugliesi Avevano 24 e 33 anni, erano del tarantino (Di martedì 6 luglio 2021) Due persone, di 33 e 24 anni, sono morte nell’incidente verificatosi la notte scorsa. Scontro in una galleria dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto lucano. Le due vittime erano pugliesi, della provincia di Taranto. La loro Panda si è scontrata con un camion. Coinvolta un’altra vettura. Ci sono anche quattro feriti. notizia in aggiornamento L'articolo Autostrada A2: incidente in galleria, morti due pugliesi <small ... Leggi su noinotizie (Di martedì 6 luglio 2021) Due persone, di 33 e 24, sono morte nell’verificatosi la notte scorsa. Scontro in unadell’A2 del Mediterraneo, nel tratto lucano. Le due vittime, della provincia di Taranto. La loro Panda si è scontrata con un camion. Coinvolta un’altra vettura. Ci sono anche quattro feriti. notizia in aggiornamento L'articoloA2:indue

Advertising

LaCittaSalerno : +++ L'INCIDENTE +++ PAUROSO SCHIANTO NEL SALERNITANO: FERITI 2 BIMBI LEGGI QUI --> - zazoomblog : Autostrada A2: incidente in galleria morti due pugliesi Avevano 24 e 33 anni - #Autostrada #incidente #galleria - NoiNotizie : Autostrada A2: incidente in galleria, morti due pugliesi - CCISS_Ministero : A2 Autostrada del Mediterraneo traffico bloccato causa incidente a A2 Svincolo Lauria Nord (Km 138) in entrambe le… - CCISS_Ministero : A2 Autostrada del Mediterraneo traffico bloccato causa incidente a A2 Svincolo Lauria Nord (Km 138) in direzione S… -