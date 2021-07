(Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – L’episodio del 31 maggio non è passato sotto silenzio, anzi le indagini sono andate avanti. Per il momento non c’è un volto, nè un nome e cognome ma c’è unaperchè il danno procurato c’è stato comunque. Lo ha reso noto alla popolazione ildi, Alessandro Gisoldi, che ha parlato dell’episodio e ha lasciato un messaggio inequivocabile. “Il 31 maggio 2021 si è verificato un grave e pericoloso episodio di sabotaggio presso il quartiere Trescinefrazione di Cacciano. Sono statialcunidi ...

Advertising

anteprima24 : ** Tranciati #Cavi della pubblica illuminazione, il #Sindaco di Cautano #Denuncia ** - bx1ale_cia : @Hinata29276833 @bambinaviviata @FPanichi @freeSpitit83 @stanzaselvaggia Ma stai zitta, stai zitta. Io voi lobotomi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tranciati cavi

NTR24

dell'alta tensione una voltasono finiti su una recinzione metallica. Ciò avrebbe potuto provocare ancora più danni che fortunatamente non si sono verificati. L'Enel ha recintato l'...All'interno di quest'ultimo, inoltre, vi erano deidi rame già, pronti per essere portati via. L'arrivo di vigilantes ha costretto alla fuga i malviventi, che non sono così riusciti a ...Sull'isola interrotte le comunicazioni telefoniche a causa di un blackout alla rete per un cavo tranciato. I disagi rischiano di protrarsi fino al 7 luglio ...Un cavo sottomarino che collegava Mazara del Vallo e Pantelleria è stato tranciato e l'isola del Trapanese ci sono disagi nelle comunicazioni. Una situazione che «potrebbe avere ripercussioni sulla st ...