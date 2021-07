Football americano, Prima Divisione 2021: i Ducks Lazio confermano la positività di un giocatore (Di lunedì 5 luglio 2021) Come anticipato nelle ore scorse, all’interno dei Ducks Lazio è stato confermato un caso di positività al Covid-19. La compagine laziale, infatti, non ha potuto disputare la semifinale dei playoff della Prima Divisione 2021 contro i Seamen Milano e, nella giornata odierna, ha rilasciato il seguente comunicato per chiarire la situazione. “La Lazio Football è spiacente di comunicare che nel weekend un nostro atleta è risultato positivo al COVID, pertanto la società ha attivato i protocolli previsti, in accordo con la ASL, a tutela della salute dei propri ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) Come anticipato nelle ore scorse, all’interno deiè stato confermato un caso dial Covid-19. La compagine laziale, infatti, non ha potuto disputare la semifinale dei playoff dellacontro i Seamen Milano e, nella giornata odierna, ha rilasciato il seguente comunicato per chiarire la situazione. “Laè spiacente di comunicare che nel weekend un nostro atleta è risultato positivo al COVID, pertanto la società ha attivato i protocolli previsti, in accordo con la ASL, a tutela della salute dei propri ...

