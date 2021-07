Covid, variante Delta frena il calo dei contagi. Prosegue campagna di vaccinazione (Di lunedì 5 luglio 2021) Rallenta lievemente la discesa dei contagi da coronavirus in Italia. Il ministro Roberto Speranza invita a mantenere la prudenza ma rassicura: "La situazione è cambiata positivamente grazie ai vaccini". Il commissario all'emergenza Figliuolo: "Entro settembre immunizzato 80% della popolazione" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 5 luglio 2021) Rallenta lievemente la discesa deida coronavirus in Italia. Il ministro Roberto Speranza invita a mantenere la prudenza ma rassicura: "La situazione è cambiata positivamente grazie ai vaccini". Il commissario all'emergenza Figliuolo: "Entro settembre immunizzato 80% della popolazione"

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Dal 19 luglio non si dovranno più usare le mascherine, si potrà tornare in ufficio e non ci sarà più… - Adnkronos : Contagi #Covid in risalita in #Francia per la variante Delta. - borghi_claudio : Accendi la televisione e c'è VARIANTEDELTAHHHH a reti unificate. Se vi ricordate questa è la variante della variant… - eclissidicielo : RT @Fedoraquattroc2: @_cieloitalia - storer_f : RT @sabrina__sf: In GB sono talmente terrorizzati dalla variante delta, che tra due settimane elimineranno definitivamente TUTTE le restriz… -