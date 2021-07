Calciomercato Empoli: pressing per Piccoli, parti vicine. I dettagli (Di lunedì 5 luglio 2021) Calciomercato Empoli: continua il pressing del club toscano per Piccoli che ha superato la concorrenza di Venezia e Spezia Continua il pressing dell’Empoli per Roberto Piccoli. La squadra neopromossa in Serie A ha messo nel mirino l’attaccante classe 2001 di proprietà dell’Atalanta ma nell’ultima stagione in prestito allo Spezia. Come riporta Sky Sport sul giocatore ci sono sia l’Hellas Verona che lo Spezia, interessato a trattenerlo anche la prossima stagione. L’Empoli però resta avanti alle altre. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021): continua ildel club toscano perche ha superato la concorrenza di Venezia e Spezia Continua ildell’per Roberto. La squadra neopromossa in Serie A ha messo nel mirino l’attaccante classe 2001 di proprietà dell’Atalanta ma nell’ultima stagione in prestito allo Spezia. Come riporta Sky Sport sul giocatore ci sono sia l’Hellas Verona che lo Spezia, interessato a trattenerlo anche la prossima stagione. L’però resta avanti alle altre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

