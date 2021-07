Water World Music Festival 2021 | primi nomi line-up e biglietti

Advertising

GarauPina : RT @AnsaSardegna: Salmo e Bob Sinclair per concerto sull'acqua a Olbia. Il 25 luglio torna il Water World Music Festival #ANSA https://t.co… - riridavies : al water world music ci saranno salmo e coez, prendetemi i biglietti vi prego - AnsaSardegna : Salmo e Bob Sinclair per concerto sull'acqua a Olbia. Il 25 luglio torna il Water World Music Festival #ANSA - sehmagazine : ???? Annunciati i primi nomi del Water World Music Festival 2021: @Salmolebon ospiterà @COEZMUSIC durante il suo set,… - tewwytety : La promo del water world music festival inizia a diventare sempre più una sofferenza atroce incommensurabile e bast… -

Ultime Notizie dalla rete : Water World

...di tariffe scontate fino al 40% in categoriavilla. L'hotel 5 stelle lusso del gruppo Constance Hotels & Resorts , eletto Leading Villa Resort 2020 alle Maldive nell'ultima edizione dei...OLBIA - Annunciati i primi nomi della line - up ufficiale di MINI presentsMusic Festival. Un evento unico nel suo genere, che per la prima volta vedrà esibirsi sullo stesso palco Salmo, ideatore e protagonista dell'evento, che ospiterà durante il suo set Coez. ...Sarà il protagonista dell’evento Salmo, main set guest Coez. Sul palco anche Bob Sinclar e anteprima con il dj set di Mamacita PORTO ROTONDO - Annunciati ...OLBIA - Annunciati i primi nomi della line-up ufficiale di MINI presents Water World Music Festival. Un evento unico nel suo genere, che per la prima ...