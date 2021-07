Tour de France 2021, 9^ tappa Cluses-Tignes in tv oggi: orari e diretta streaming (Di domenica 4 luglio 2021) La prima settimana del Tour de France 2021 si chiude oggi con la nona tappa, da Cluses a Tignes dopo 144 chilometri molto impegnativi. E’ infatti il giorno del secondo tappone alpino consecutivo, con cinque GPM quasi senza soluzione di continuità. Vedremo se Tadej Pogacar, ora maglia gialla, continuerà il suo assolo in testa alla generale o se qualche altro big riuscirà ad attaccarlo. NONA tappa Cluses-Tignes: PERCORSO E ALTIMETRIA orari E TV – La corsa scatterà alle 13:10, con gli appassionati che ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) La prima settimana deldesi chiudecon la nona, dadopo 144 chilometri molto impegnativi. E’ infatti il giorno del secondo tappone alpino consecutivo, con cinque GPM quasi senza soluzione di continuità. Vedremo se Tadej Pogacar, ora maglia gialla, continuerà il suo assolo in testa alla generale o se qualche altro big riuscirà ad attaccarlo. NONA: PERCORSO E ALTIMETRIAE TV – La corsa scatterà alle 13:10, con gli appassionati che ...

