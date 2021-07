"Draghi ipocrita". La Meloni travolge il premier: quel documento firmato che non va giù a Fratelli d'Italia (Di domenica 4 luglio 2021) Giorgia Meloni non le manda di certo a dire. Neppure se il destinatario è Mario Draghi: "Nel governo Draghi c'è ipocrisia e contraddizione sul tema della lotta alle discriminazioni; presenterò un atto in parlamento per chiedere di annullare ogni forma di accordo commerciale con le nazioni in cui l'omosessualità è considerata reato come il Qatar dove per esempio faremo i mondiali". Queste le parole della leader di Fratelli d'Italia e dei Conservatori europei, ospite del Caffè della domenica di Maria Latella su Radio24. E ancora: "Mi sta bene che Draghi abbia firmato dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Giorgianon le manda di certo a dire. Neppure se il destinatario è Mario: "Nel governoc'è ipocrisia e contraddizione sul tema della lotta alle discriminazioni; presenterò un atto in parlamento per chiedere di annullare ogni forma di accordo commerciale con le nazioni in cui l'omosessualità è considerata reato come il Qatar dove per esempio faremo i mondiali". Queste le parole della leader did'e dei Conservatori europei, ospite del Caffè della domenica di Maria Latella su Radio24. E ancora: "Mi sta bene cheabbiadei ...

