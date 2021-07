Civic Places | alla scoperta dei luoghi dell’impegno civile

(Di domenica 4 luglio 2021) Ci sono luoghi che vengono in mente subito quando si parla di impegno civile. C’è la casa dei fratelli Cervi, simbolo della Resistenza, c’è quella di Peppino Impastato a cento passi dal boss che combatteva a Cinisi. Civic Places, iniziativa promossa da Fondazione Italia Sociale e Touring Club Italiano con SkyTG24 e SEC Newgate è la prima campagna nazionale per la mappatura e la promozione dei luoghi civici italiani da non dimenticare e valorizzare. Fino al 20 settembre tutti i cittadini potranno candidare i luoghi più significativi sul sito Becivic.

