Ascolti tv sabato 3 luglio 2021 | prima serata

(Di domenica 4 luglio 2021) Vediamo insieme quali sono stati glinelladi, dai canali RAI a quelli Mediaset. Con la partita di quarti di finale Inghilterra Ucraina, che ha visto trionfare gli inglesi per 4-0, RAI 1 ha totalizzato il 33% di share con 5.730.00 spettatori. RAI 2, con il film La doppia faccia del mio passato incassa il 5.3% di sgare per circa 937 mila spettatori. Per RAI 3, la fiction Una strada verso il domani Kudamm ’63 incassa 437 milaper il 2,5% di share. Su Canale 5, il programma “The winner is” tenta di sbaragliare, non riuscendoci, la partita di ...

Gerry Scotti: come sono andati glitv del 3 Luglio 2021? Come prevedibile, Rai Uno vince la serata in merito aglitv. La partita di Euro 2020 Ucraina - Inghilterra di Euro 2020 ha ...E' arrivata alla conclusione la fase dei quarti di finale degli Europei di calcio. E ieri,3 luglio, nel carnet serale c'era Ucraina - Inghilterra (su Rai1 e su Sky) e, alle 18.00, ...perAscolti tv di sabato 3 luglio , ancora un successo per le partite di Euro 2020 trasmesse in rima serata da Rai 1 . La partita degli Europei ...prima serata: 6 milioni 931 mila - 39,8% intera giornata: 2 milioni 569 mila - 30,5% Complessivi Reti Rai prima serata: 7 milioni 926 mila - 45,5% intera giornata: 3 milioni 203 mila – 38% ...