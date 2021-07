Turismo, Coldiretti: a luglio in partenza 14,8 milioni di italiani (Di sabato 3 luglio 2021) Sono 14,8 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza a luglio, con un aumento del 9% rispetto allo scorso anno (ma il dato resta inferiore a quanto registrato nel 2019, prima della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 luglio 2021) Sono 14,8gliche hanno deciso di andare in vacanza a, con un aumento del 9% rispetto allo scorso anno (ma il dato resta inferiore a quanto registrato nel 2019, prima della ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Turismo, Coldiretti: a luglio in partenza 14,8 milioni di italiani #turismo - MediasetTgcom24 : Turismo, Coldiretti: a luglio in partenza 14,8 milioni di italiani #turismo - MediasetTgcom24 : Turismo, Coldiretti: a luglio in partenza 14,8 milioni di italiani #turismo - redazionetmag : Turismo: l’incertezza frena la ripresa (e le vacanze) Per l’Osservatorio Confturismo sono oltre 15 milioni gli ita… - Euro_comunica : #Turismo in #Italia, stranieri pochi, italiani incerti -