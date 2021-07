L’attacco di De Luca a Salvini | “Vaccinati e leggi” | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 3 luglio 2021) Vincenzo Dedurante la sua diretta Facebook del venerdì attacca Matteoche lo aveva criticato per l’obbligo di mascherina all’aperto ancora in vigore in Campania. E la risposta è particolarmente pepatadi De: ““In questo momento vaga per la regione Campania un esponente politico sceso qui da Milano. Noi ogni estate abbiamo la consolazione di doverlo ospitare, siamo una regione ospitale. Il mio invito ovviamente, a questo signore che scende da Milano ogni estate, è quello di vaccinarsi, di non ...