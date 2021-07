Favola Danimarca: dall'incubo Eriksen alla semifinale. Eliminata la Repubblica Ceca (Di sabato 3 luglio 2021) BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – La terza semifinalista di Euro2020 è la Danimarca. La formazione di Hjulmand piega 2-1 la Repubblica Ceca e andrà a sfidare una tra Ucraina e Inghilterra mercoledì a Wembley. Il match inizia subito a ritmi altissimi e al 5? la gara si sblocca: traversone da calcio d'angolo, Delaney svetta tutto solo in area all'altezza del dischetto del rigore non lasciando scampo a Vaclik. I danesi sembrano esser molto più in palla rispetto ai cechi e al 9? confezionano un'altra occasione con un tiro da fuori di Dolberg messo in angolo dal portiere della Repubblica Ceca. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – La terza semifinalista di Euro2020 è la. La formazione di Hjulmand piega 2-1 lae andrà a sfidare una tra Ucraina e Inghilterra mercoledì a Wembley. Il match inizia subito a ritmi altissimi e al 5? la gara si sblocca: traversone da calcio d'angolo, Delaney svetta tutto solo in area all'altezza del dischetto del rigore non lasciando scampo a Vaclik. I danesi sembrano esser molto più in prispetto ai cechi e al 9? confezionano un'altra occasione con un tiro da fuori di Dolberg messo in angolo dal portiere della. ...

Advertising

NoiNotizie : RT @Corriere: Favola Danimarca: batte la Repubblica Ceca ed è in semifinale - LizNYC66 : RT @Corriere: Favola Danimarca: batte la Repubblica Ceca ed è in semifinale - Resistoperte : Quasi commossa. Che bella favola questa della Danimarca. Dal dolore, alla semifinale. Ve lo siete meritato. #CZEDEN - Corriere : Favola Danimarca: batte la Repubblica Ceca ed è in semifinale - STnews365 : Euro 2020, quarti di finale: Danimarca-Repubblica Ceca 2-1. Continua la favola dei danesi orfani di Eriksen che acc… -