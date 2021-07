Stefano De Martino sta con Paola Di Benedetto? Lei fa un po’ di chiarezza (Di sabato 3 luglio 2021) La storia tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi è archiviata e secondo diverse fonti l’ex madre natura adesso starebbe frequentando Stefano De Martino. I due sono stati paparazzati in barca insieme il mese scorso e pare che abbiano passato insieme anche lo scorso week end. “Stanno passando tanto tempo insieme. Durante queste vacanze estive sono stati avvistati più volte. Possiamo rivelarvi che erano insieme anche il week end del 26 e 27 giugno”. Stefano De Martino e Paola Di Benedetto stanno insieme? “Si stanno frequentando da settimane” * ... Leggi su biccy (Di sabato 3 luglio 2021) La storia traDie Federico Rossi è archiviata e secondo diverse fonti l’ex madre natura adesso starebbe frequentandoDe. I due sono stati paparazzati in barca insieme il mese scorso e pare che abbiano passato insieme anche lo scorso week end. “Stanno passando tanto tempo insieme. Durante queste vacanze estive sono stati avvistati più volte. Possiamo rivelarvi che erano insieme anche il week end del 26 e 27 giugno”.DeDistanno insieme? “Si stanno frequentando da settimane” * ...

