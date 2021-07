Parto in diretta social, la scelta che fa discutere di una influencer inglese (Di venerdì 2 luglio 2021) Fa discutere l’idea del parto in diretta social annunciato da Carla Bellucci, un’influencer britannica da mesi al centro di polemiche, perché pronta a trasmettere in diretta streaming il grande momento dietro pagamento da parte dei follower. Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 luglio 2021) Fa discutere l’idea del parto in diretta social annunciato da Carla Bellucci, un’influencer britannica da mesi al centro di polemiche, perché pronta a trasmettere in diretta streaming il grande momento dietro pagamento da parte dei follower.

esterviola : RT @IrisTinunin: “Influencer vende la diretta del parto su Instagram (dodicimila euro, pensavo meglio, c’è crisi?)” @esterviola ???? - IrisTinunin : “Influencer vende la diretta del parto su Instagram (dodicimila euro, pensavo meglio, c’è crisi?)” @esterviola ???? - bennydati2002 : #NonEMaiTroppoTardi parto col dire che mi aveva già gasata in diretta perché stavo saltando sul divano ma ascoltand… - AriannaPioli : @Min0taur0_ No ma davvero ?!?! Ma chi lo guarda un parto in diretta ?!? ???? - Frutta26 : @LoPsihologo Non capisco molto. Non capisco perché uno dovrebbe fare un video ricordo del parto. Quindi perché dovr… -