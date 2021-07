The Last of Us di HBO ha la sua Sarah! Nico Parker sarà la figlia di Joel (Di giovedì 1 luglio 2021) La serie The Last of Us di HBO ha scelto la star di Dumbo Nico Parker per interpretare la figlia di Joel, Sarah. Pedro Pascal, come saprete, è già stato annunciato come Joel nella prossima serie. Deadline riporta che la Parker è il nuovo membro scelto per la serie The Last of Us. Si unirà a Pascal, Bella Ramsey che interpreta Ellie e Gabriel Luna che è stato scelto per il ruolo del fratello di Joel, Tommy. Merle Dandridge riprenderà il ruolo di Marlene, personaggio doppiato nel videogioco di Naughty Dog. La Parker è un ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 luglio 2021) La serie Theof Us di HBO ha scelto la star di Dumboper interpretare ladi, Sarah. Pedro Pascal, come saprete, è già stato annunciato comenella prossima serie. Deadline riporta che laè il nuovo membro scelto per la serie Theof Us. Si unirà a Pascal, Bella Ramsey che interpreta Ellie e Gabriel Luna che è stato scelto per il ruolo del fratello di, Tommy. Merle Dandridge riprenderà il ruolo di Marlene, personaggio doppiato nel videogioco di Naughty Dog. Laè un ...

