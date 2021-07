Nuoto | Olimpiadi Tokyo 2021 | i qualificati dell’Italia La squadra più completa di sempre e il dubbio Paltrinieri

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 luglio 2021) Fatti e non narrativa. La Nazionale italiana dipartirà alla volta di, sede degli imminenti Giochi Olimpici, per confrontarsi con il meglio possibile e comprendere se e quanto il proprio livello sia all’altezza. In questo periodo più lungo del solito da Rio 2016 all’appuntamento in Giappone a causa del Covid, la selezione del Bel Paese ha maturato esperienza e acquisito consapevolezza. Ne sono una dimostrazione i primati di medaglie e presenze in Finale nei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud) e degli Europeidi Budapest, che recentemente hanno rappresentato l’ultimo evento internazionale nel Vecchio Continente di un ...