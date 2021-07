Lo stato sociale e Iosonouncane in concerto nel Parco di Villa Manin

Leggi su udine20

(Di giovedì 1 luglio 2021) Sono ripartiti gli eventi nel bellissimodia Codroipo (Udine) e il primo fine settimana di spettacoli èdavvero indimenticabile, sia dal punto di vista della proposta artistica che da quella dell’organizzazione: quasi 2.000 persone sono accorse per lo spettacolo del Circo all’Incirca e per i concerti di Motta e Bombino con Adriano Viterbini, che hanno dato il via a “Estate 2021”, la rassegna organizzata dall’ERPAC (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia) che propone un cartellone straordinario con più di 20 spettacoli dal ...