Diffidati Belgio Italia: tre azzurri a rischio per l'eventuale semifinale

A Monaco si affrontano Belgio e Italia, sfida per i quarti di finale di Euro 2020: tre azzurri a rischio per l'eventuale semifinale

L'Italia si gioca l'accesso alle semifinali di Euro 2020 nella sfida di Monaco contro il Belgio: gli azzurri vogliono tornare a Wembley dopo la vittoria negli ottavi di finale contro l'Austria. Attenzione ai cartellini però. Sono tre infatti i Diffidati dell'Italia: Matteo Pessina, Nicolò Barella e Giovanni Di Lorenzo. Giocatori a rischio dunque per l'eventuale semifinale.

