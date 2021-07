Di Maio a casa di Conte | indiscrezioni | l' ultimo disperato tentativo per non far morire il M5s

(Di giovedì 1 luglio 2021) Luigi Diha fatto visita a Giuseppenella sua abitazione romana questa mattina. Dopo il colloquio, che sarebbe durato un'ora circa, il ministro degli Esteri ed ex capo politico del M5s è uscito rapidamente senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti presenti e salendo subito in macchina. Il suo potrebbe essere undi mediazione, non facile, dopo lo strappo tra l'ex premier e il garante del Movimento Beppe Grillo. A livello ufficiale, però, non è stata data alcuna informazione sui motivi di questo "vertice" improvvisato. Secondo il Fatto Quotidiano, comunque, la visita di Disarebbe uno degli ...

Questa mattina il ministro degli Esteri ha incontrato insua l'ex premier Giuseppe Conte: ed è ... Leggi anche > Secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano l'incontro tra Die Conte è uno ...... e a scendere in campo questa volta è Luigi Di. Il ministro degli Esteri, infatti, dopo gli impegni del G20 degli scorsi giorni è arrivato in mattinata presso ladell'ex premier in cui si ...Il ministro Luigi Di Maio si è recato stamane a casa di Giuseppe Conte nel centro di Roma per incontrare l'ex premier. All'uscita, non ha rilasciato dichiarazioni. Nello scontro interno al M5s Conte ...É spaccatura vera. Verticale. Irrimediabile, salvo miracolo (improbabile). Il video con cui Beppe Grillo insiste nelle sue accuse a Giuseppe Conte non lascia adito a dubbi. E neanche la risposta dell’ ...