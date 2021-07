Bollette, che batosta: da oggi luce +9,9 per cento e gas +15,3 per cento Aumenti record decisi da Arera (Di giovedì 1 luglio 2021) Incremento “del 9,9% per la bolletta dell’elettricità e del 15,3% per quella del gas nel terzo trimestre del 2021 per la famiglia tipo1 in tutela”. Stralcio del comunicato Arera (Autorità per l’energia e le reti) per la revisione trimestrale, riguardo al trimestre che inizia oggi. Aumenti che possono tranquillamente definirsi stangata, causati dall’incremento del costo del petrolio e dalla ripartenza dell’economia post pandemia. Besseghini, presidente Arera: “l’aumento per l’elettricità sarebbe stato molto più pesante senza l’utilizzo dei proventi delle aste CO2 da parte del governo”. In arrivo il bonus automatico per le ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 1 luglio 2021) Incremento “del 9,9% per la bolletta dell’elettricità e del 15,3% per quella del gas nel terzo trimestre del 2021 per la famiglia tipo1 in tutela”. Stralcio del comunicato(Autorità per l’energia e le reti) per la revisione trimestrale, riguardo al trimestre che iniziache possono tranquillamente definirsi stangata, causati dall’incremento del costo del petrolio e dalla ripartenza dell’economia post pandemia. Besseghini, presidente: “l’aumento per l’elettricità sarebbe stato molto più pesante senza l’utilizzo dei proventi delle aste CO2 da parte del governo”. In arrivo il bonus automatico per le ...

