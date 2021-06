Vaccini | lo studio su Pfizer e Moderna | “Ecco per quanto tempo proteggono dal Covid”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il richiamo annuale del vaccino contro la-19 potrebbe non rendersi necessario, almeno per coloro a cui sono state somministrate entrambe le dosi di sieri a mRna come quelli prodotti da-BioNTech e da. Èemerge da un nuovoscientifico pubblicato sulla rivista Nature da un gruppo di ricercatori della Washington University School of Medicine di St. Louis, negli Stati Uniti, citato dal New York Times. Ianti-a mRna – sottolinea la ricerca – potrebbero indurre “una risposta persistente dei linfociti B del centro germinativo, che ...

Leggi Anche Covid, lo studio: 'Per i guariti una sola dose di vaccino anche fino a 10 mesi.