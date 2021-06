Korda | erba di famiglia | la sorella Nelly è diventata n 1 al mondo sul green

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Procede bene la settimana della. Sebastian, il "piccolo" di casa, figlio del ceco Petr, ex numero 2 ale campione Slam, ha superato il primo turno battendo in quattro set l'...

Gazzetta_it : Korda, erba di famiglia: la sorella Nelly è diventata n.1 al mondo di #golf - MercRF : RT @antogar78: Dopo #sinner anche #Musetti subito fuori contro #Hurkacz: l’erba questa sconosciuta, ma impareranno. Bene #Fognini mentre un… - antogar78 : Dopo #sinner anche #Musetti subito fuori contro #Hurkacz: l’erba questa sconosciuta, ma impareranno. Bene #Fognini… - MMoretti24 : La sorella Nelly, golfista classe '98, ha vinto 2 giorni fa il suo 1° Major ed è diventata la nuova n. 1 del world… -

Procede bene la settimana della famiglia. Sebastian, il "piccolo" di casa, figlio del ceco Petr, ex numero 2 al mondo e campione Slam, ...il secondo turno dimostrando le sue qualità sull'. Un ...... Daniel Evans - Feliciano Lopez 7 - 6(4) 6 - 2 7 - 5,- De Minaur 6 - 3 6 - 4 6 - 7(5) 7 - 6 (... Daniil Medvedev, archiviata un ottima corsa su terra rossa, torna a calcare linglese. ...La caccia alla vittoria finale nel tabellone femminile di Wimbledon è cominciata con il ritiro di Serena Williams (WTA 8). Dopo essersi portata sul 3-3 contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich (100) ...LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Debutto convincente per Alexander Zverev nel singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell'All England Clu ...